Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta répond à Koeman sur l’avenir de Messi !

Publié le 8 juillet 2021 à 22h30 par A.C.

Joan Laporta se montré serein, alors que Lionel Messi n'est plus sous contrat avec le FC Barcelone depuis le 30 juin dernier.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Une prolongation au FC Barcelone semblait se dessiner, mais c’était sans compter sur l’énorme pression mise par la Liga ces derniers jours. Javier Tebas souhaite en effet faire respecter le plafond salarial fixé et clairement expliqué qu’en l’état actuel des choses, le Barça ne peut pas se permettre de garder Messi. « Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça. S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible » a déclaré le président de la Liga, au micro d’El Chiringuito. Pourtant, du côté du Barça on se montre assez serein, comme l’a laissé entendre tout récemment Ronaldo Koeman.

« Tout va bien »