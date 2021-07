Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision radicale pour Kylian Mbappé !

Publié le 8 juillet 2021 à 22h15 par H.G.

Alors que le Real Madrid espère toujours pouvoir recruter Kylian Mbappé au cours de cette fenêtre estivale des transferts, le club madrilène ne serait pas prêt à tous les sacrifices pour autant.

L’avenir de Kylian Mbappé fera encore couler beaucoup d’encre lors des prochaines semaines. En effet, l’international français n’a toujours pas prolongé son contrat expirant le 30 juin 2022 au PSG. Pire encore, selon les derniers échos après dans la presse, il aurait même signifié à sa direction qu’il ne souhaitait pas renouveler son bail en l’état. Dans ce contexte, le Real Madrid serait pleinement conscient du fait qu’il peut avoir une opportunité à saisir dans l’optique de recruter celui qu’il rêve d’enrôler depuis des années. Pour autant, avec ses moyens financiers limités, le club madrilène aurait d’ores et déjà fixé une limite d’investissement.

Le Real Madrid ne compte pas aller au-delà de 160 M€ bonus compris cet été