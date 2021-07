Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta a fait une annonce à Koeman pour Messi !

Publié le 9 juillet 2021 à 12h00 par A.M.

Officiellement libre de tout contrat, Lionel Messi n'est plus un joueur du FC Barcelone. Cependant, Joan Laporta se serait montré rassurant à ce sujet auprès de Ronald Koeman.

Pendant que Lionel Messi tentera de remporter son premier trophée d'envergure avec l'Argentine samedi soir à l'occasion de la finale de la Copa America contre le Brésil, à Barcelone, son cas inquiète. Et pour cause, depuis le 1er juillet, le sextuple Ballon d'Or est un joueur libre. Son contrat au FC Barcelone a pris fin le 30 juin et il est officiellement sans club. La situation de Lionel Messi est donc inquiétante, mais Joan Laporta se montrerait rassurant en interne.

Laporta rassure Koeman