Mercato - Barcelone : Griezmann affiche un énorme souhait pour son avenir !

Publié le 9 juillet 2021 à 14h00 par D.M.

Poussé vers la sortie en raison de la prolongation de Lionel Messi, Antoine Griezmann ne souhaiterait pas quitter le FC Barcelone cet été.

Le FC Barcelone n’a qu’un seul objectif, celui de faire signer un nouveau contrat à Lionel Messi, libre depuis le 1er juillet. Mais pour que l’accord soit enregistré, le club catalan doit alléger sa masse salariale et se séparer de plusieurs joueurs à l’instar d’Antoine Griezmann. Recruté contre un chèque de 120M€ en 2019, l’international français pourrait être sacrifié comme l’a reconnu Ronald Koeman. « Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum » a confié l’entraîneur du FC Barcelone.

Griezmann veut rester au Barça