Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'annonce tonitruante de Koeman sur l'avenir de Griezmann !

Publié le 9 juillet 2021 à 11h00 par D.M.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a indiqué qu'Antoine Griezmann pourrait quitter la Cataogne cet été afin de permettre à Lionel Messi de prolonger son contrat.

« Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça. S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible ». Président de La Liga, Javier Tebas a été clair : si le Barça souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi, il devra alléger sa masse salariale. Pour cela, le club catalan va devoir se séparer de plusieurs éléments lors de ce mercato estival et possiblement d’Antoine Griezmann, qui garde une belle côte sur le marché. Le joueur pourrait bien être sacrifié cet été comme l’a reconnu Ronald Koeman ce vendredi.

« Le plus important est que Léo reste avec nous »