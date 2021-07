Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria relance un dossier XXL au FC Barcelone !

Publié le 9 juillet 2021 à 8h30 par D.M.

L'OM continuerait de discuter avec Philippe Coutinho, qui ne rentre plus dans les plans de Ronald Koeman au FC Barcelone.

Le mercato estival est particulièrement agité à l’OM. Le club marseillais a officialisé ces derniers jours l’arrivée de cinq recrues : Gerson, Cengiz Under, Konrad de la Fuente, Mattéo Guendouzi et Leonardo Balerdi. Ce jeudi, l’OM a également annoncé avoir trouvé un accord de principe avec la Roma pour Pau Lopez, mais le mercato estival est loin d’être terminé. Et selon certains journalistes, Pablo Longoria compte annoncer du lourd dans les prochains jours. « On parle d’une grosse arrivée lundi. On m’a parlé d’une grosse arrivée lundi, mais je n’ai pas de nom » a confié le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti.

Discussions entre l'OM et Coutinho