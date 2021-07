Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les grandes annonces de Gerson sur son arrivée à l’OM !

Publié le 8 juillet 2021 à 18h30 par T.M.

Débarqué il y a quelques jours à Marseille, Gerson a été présenté ce jeudi en tant que nouveau joueur de l’OM. Et devant les médias, le Brésilien a fait passer des messages forts.

Après Matteo Guendouzi ce mercredi, c’est Gerson qui a été présenté à la presse ce jeudi. Recruté pour près de 30M€, bonus compris, comme le10sport.com vous l’a révélé, le milieu de terrain arrivé en provenance de Flamengo va désormais devoir s’imposer dans l’effectif de Jorge Sampaoli. Et l’Argentin semble énormément compter sur sa recrue puisqu’il voudrait en faire l’une de ses pièces angulaires dans l’entrejeu. Gerson va donc désormais devoir répondre sur le terrain. En attendant de pouvoir montrer de quoi il était capable, il a donc répondu ce jeudi aux journalistes. L’occasion pour le nouveau joueur de l’OM d’afficher sa détermination de réussir lors de son passage sous le maillot marseillais.

« Je suis très heureux d'être ici »