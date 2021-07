Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur la future recrue de Pablo Longoria !

Publié le 8 juillet 2021 à 18h10 par La rédaction

Ce jeudi, l'OM a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec l'AS Rome pour Pau Lopez. Or, ce n'est pas tout de suite que l'Espagnol reviendra à Marseille. Explications.

Pablo Longoria est en train de faire des miracles à Marseille. Depuis plusieurs années, l’OM déçoit sur le mercato. Pourtant, il suffisait de Pablo Longoria pour inverser la tendance. Avec des moyens très limités, le président de l’OM se débrouille à merveille et a déjà officialisé cinq recrues. La sixième ne devrait pas tarder, et elle s’appelle Pau Lopez. Ce jeudi, un accord de principe a d'ailleurs été annoncé avec l'AS Rome. Ne manque désormais plus que l'officialisation pour que l'Espagnol soit un joueur de l'OM à part entière, mais son arrivée ne serait pas pour tout de suite…

Pau Lopez devrait revenir à Marseille le 17 juillet