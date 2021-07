Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria s’enflamme totalement pour l’arrivée de Gerson !

Publié le 8 juillet 2021 à 17h15 par T.M.

Ce jeudi, Gerson a été présenté à la presse en tant que nouveau joueur de l’OM. L’occasion pour Pablo Longoria de se réjouir de l’arrivée du milieu de terrain brésilien.

Les présentations se succèdent à l’OM. Alors que ce mercredi c’est Matteo Guendouzi qui était devant les journalistes, ce jeudi, c’est Gerson qui s’est prêté au jeu des questions-réponses. Réclamé par Jorge Sampaoli pour devenir l’un des piliers au milieu de terrain, le Brésilien de 24 ans a ainsi posé ses valises sur la Canebière, arrivant en provenance de Flamengo. Désormais, une nouvelle aventure démarre pour Gerson, lui qui aura à coeur de prendre sa revanche en Europe après un échec du côté de l’Italie. A voir si le pari sera payant pour l’OM, mais du côté de Pablo Longoria, on en doute pas.

« Le plus grand talent brésilien de sa génération »