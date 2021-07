Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de Pablo Longoria sur la suite du mercato !

Publié le 8 juillet 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Présent devant les médias à l'occasion de la présentation officielle de Gerson, Pablo Longoria a annoncé la couleur pour la suite du mercato. Et bien qu'il soit déjà très actif, le président de l'OM n'a pas du tout l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

C'était attendu, l'Olympique de Marseille est sur tous les fronts depuis l'ouverture du mercato. Il faut dire que le club phocéen a laissé filer de nombreux joueurs libres à l'image de Florian Thauvin, Valère Germain, Yohann Pelé ou encore Saîf-Eddine Khaoui tandis que les prêts de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham n'ont pas été reconduits. Par conséquent, l'OM a déjà bouclé l'arrivée de cinq recrues. Gerson (Flamengo) et Konrad de la Fuente (FC Barcelone) ont respectivement été recrutés pour 30M€, bonus compris, comme révélé par le10sport.com, et 3M€. De leur côté, Mattéo Guendouzi (Arsenal) et Cengiz Under (AS Roma) ont été prêtés avec option d'achat tandis que Leonardo Balerdi a été définitivement transféré en provenance du Borussia Dortmund. Et ce n'est pas encore terminé puisque Luan Peres (Santos) et Pau Lopez (AS Roma) devraient être les deux prochaines recrues de l'OM. Cela fera donc sept nouveaux joueurs, mais Pablo Longoria en attend beaucoup plus.

«C'est évident qu'il y a des besoins»