Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos a décliné un contrat en or pour le PSG !

Publié le 10 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il aurait pu privilégier le financier au sportif, Sergio Ramos aurait recalé l’offre d’Arsenal, bien plus alléchante que celle du PSG selon Goal España.

Pendant de longues semaines et surtout pendant le premier trimestre de l’année civile, la presse espagnole a rapporté des discussions entre le Real Madrid et Sergio Ramos à propos d’une prolongation de contrat. Pour accepter de prolonger le désormais ex-capitaine merengue, la Casa Blanca lui aurait demandé de réduire son salaire de 10% la saison prochaine tout en incluant une autre année en option sur le contrat. Ce que ne voulait pas Ramos qui cherchait de la stabilité avec deux saisons garanties. Au PSG, Sergio Ramos a signé un contrat de deux saisons avec une troisième en option. Et pour rejoindre le PSG, le champion du monde s’est assis sur un joli pactole.

Ramos a refusé un salaire de 17M€ d’Arsenal !