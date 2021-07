Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce dossier ne fait pas l’unanimité à l’OM…

Publié le 10 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Depuis quelques jours, le nom de Zinedine Ferhat revient du côté de l’OM. Pour autant, l’arrivée de l’ailier de Nîmes serait très compliquée à l’heure actuelle.

Du côté de l’OM, Pau Lopez va prochainement devenir la 6ème recrue de l’été. Mais d’autres joueurs devraient encore débarquer sur la Canebière. L’arrivée de Luan Peres serait ainsi imminente tandis que cela devrait aussi bouger en attaque. Malgré les arrivées de Konrad de la Fuente et Cengiz Under, des renforts offensifs sont encore attendus et différents noms reviennent. Ainsi, il a notamment été question de discussions pour Zinedine Ferhat, ailier de Nîmes, qui représente une belle occasion étant donné la relégation des Crocos.

Le dossier Ferhat pas validé !