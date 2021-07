Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un énorme coup sur le marché !

Publié le 9 juillet 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Déjà très actif sur le marché, l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et pourrait encore frapper très fort dans les prochains jours. Plusieurs signaux indiquent d'ailleurs qu'un très gros coup est en préparation. Explications.

Comme on pouvait s'y attendre, l'OM est très actif sur le marché. En effet, afin de compenser les nombreux départs libres ou en fin de prêt, Pablo Longoria s'active afin de densifier l'effectif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, le président de l'OM a déjà bouclé six recrues. Trois joueurs ont été transférés à Marseille à savoir Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone) et Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund) tandis que trois autres ont été prêtés. Il s'agit des deux joueurs de l'AS Roma Cengiz Under et Pau Lopez, ainsi que Mattéo Guendouzi (Arsenal). Et pourtant, ce n'est pas encore terminé puisque Pablo Longoria reconnaissait jeudi en conférence de presse que d'autres recrues étaient en approche. « C'est évident qu'il y a des besoins, comme au poste de latéral droit. Ça dépend de plusieurs facteurs. On sait qu'on doit se renforcer dans certaines positions. Il y aura des joueurs sur le départ qui doivent être remplacés. Le poste de latéral gauche ? On cherche à certains postes, qui ne sont pas doublés. On veut donner au coach le plus de possibilités pour développer son idée de jeu », confiait le président de l'OM en marge de la présentation de Gerson.

Coutinho, le gros coup de l'OM ?