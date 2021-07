Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un plan pour Areola !

Publié le 9 juillet 2021 à 9h15 par A.M.

De retour d'un prêt à Fulham, Alphonse Areola est dans une impasse au PSG. Un nouveau prêt est envisagé et des clubs seraient intéressés.

Cet été, l'arrivée de Gianluigi Donnarumma fait des dégâts en interne. Et pour cause, le portier italien débarque libre en provenance de l'AC Milan et son arrivée bouleverse la hiérarchie dans les buts du PSG. En effet, Gianluigi Donnarumma sera en concurrence avec Keylor Navas et les autres portiers ne seront probablement pas conservés à l'image d'Alphonse Areola de retour d'un prêt d'un an à Fulham.

Le Celta Vigo et un club londonien à l'affût pour Areola