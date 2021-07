Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à tout pour Paul Pogba !

Publié le 9 juillet 2021 à 11h45 par A.M.

Alors que Paul Pogba est le prochain grand objectif du PSG, le Qatar ne devrait pas avoir trop de mal à financer cette opération malgré les dépenses déjà consenties.

A qui le tour ? Après avoir officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos, et avant celle de Gianluigi Donnarumma qui interviendra après l'Euro, le PSG ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le prochain objectif du club de la capitale semble d'ailleurs déjà identifié puisqu'il devrait s'agir de Paul Pogba. Le PSG veut encore densifier son entrejeu, et cela passera notamment par l'arrivée de l'international français dont le contrat à Manchester United s'achève en juin 2022. Et alors que plusieurs informations circulent concernant la nécessité de vendre avant de de s'offrir Paul Pogba, Grégory Schneider assure à l'inverse que le recrutement du milieu de terrain tricolore ne posera aucun problème au Qatar.

«Le PSG n'aura aucun souci pour recruter Pogba»