Mercato - OM : Le recrutement de Longoria n'est pas terminé !

Publié le 9 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Déjà très actif sur le marché des transferts, Pablo Longoria ne compte toutefois pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'il annonce que l'OM va encore se renforcer.

Comme on pouvait s'y attendre, l'OM dynamite le marché. En effet, le club phocéen a recruté déjà cinq joueurs à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi, tandis que Peu Lopez et Luan Peres semblent également très proches de l'OM. Mais ce n'est pas encore terminé. A l'occasion de la présentation officielle de Gerson, Pablo Longoria a confirmé que d'autres recrues arriveraient.

L'OM va encore recruter