Mercato - PSG : Une incroyable idée avant l’arrivée de Donnarumma ?

Publié le 10 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Alors que le PSG va prochainement accueillir Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale aurait pensé à une autre solution au poste de gardien avant de se lancer sur l’Italien.

Du côté du PSG, on est bien équipé au poste de gardien. Alors que Keylor Navas et Sergio Rico faisaient la paire ces deux dernières saisons, Alexandre Letellier, Alphonse Areola, Marcin Bulka ou encore Garissone Innocent sont également sous contrat. Et à cette liste, il va prochainement falloir rajouter Gianluigi Donnarumma. Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, celui qui va disputer la finale de l’Euro avec l’Italie s’engagera prochainement avec le PSG. Leonardo touche donc enfin au but pour Donnarumma, alors que d’autres plans auraient été à l’étude avant cela…

Un retour d’Areola ?