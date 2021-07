Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un gros coup en Ligue 2 !

Publié le 9 juillet 2021 à 0h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Zinedine Ferhat ne devrait pas rester à Nîmes, relégué en Ligue 2, cet été. Et l'OM est bien intéressé par le profil de l'international algérien.

Cet été, Pablo Longoria a bien décidé de frapper fort pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, cinq renforts sont déjà arrivés, à savoir Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cenzig Under (AS Roma) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Mais l'OM n'en a pas terminé avec son mercato, loin de là puisque Pau Lopez (AS Roma) et Luan Peres (Santos) sont proches de débarquer. En parallèle, Pablo Longoria reste à l'affût sur certaines opportunités de marché.

L'OM discute pour Ferhat

Et Zinedine Ferhat en fait partie. En effet, l'international algérien ne restera pas à Nîmes cet été où son contrat s'achève en juin 2022. Et pour cause les Nîmois ont été relégués en Ligue 2, et compte tenu de ses prestations en Ligue 1, Ferhat susciterait notamment l'intérêt de l'OM comme le confirme Mohamed Toubache-Ter. Toutefois, d'autres clubs de l'élite sont à l'affût à l'image de Strasbourg. Le recrutement de Zinedine Ferhat pourrait bien être l'un des jolis coups de l'été en Ligue 1.