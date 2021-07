Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria dans l’impasse pour ce coup de cœur de Sampaoli ?

Publié le 8 juillet 2021 à 22h10 par A.C.

Pablo Longoria, président de l’OM, travaillerait actuellement pour offrir un nouveau renfort offensif à Jorge Sampaoli.

Le mercato de l’Olympique de Marseille est loin d’être fini. Avec le possible départ de Dario Benedetto, qui plait notamment en Espagne, Pablo Longoria a activé plusieurs pistes pour lui trouver un remplaçant. Jorge Sampaoli lui aurait vraisemblablement glissé un nom avec Giovanni Simeone et en Italie on assure que le président de l’OM serait déjà au travail. Une offre de prêt serait arrivée sur le bureau des dirigeants de Cagliari, qui réclameraient toutefois pas moins de 15M€ pour le fils de Diego Simeone.

Ça coince pour Simeone