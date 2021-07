Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette grosse révélation sur le dossier Franck Ribéry !

Publié le 8 juillet 2021 à 19h45 par A.C.

Libre depuis la fin de son contrat avec la Fiorentina le 30 juin dernier, Franck Ribéry pourrait faire un incroyable retour à l'OM.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille bat son plein, avec quasiment une recrue par jour. Dernière présentation en date celle de Gerson, dont nous vous avons détaillé le transfert sur le10sport.com. Une autre opportunité pourrait bientôt se présenter, puisque différentes sources parlent d’un contact avec Franck Ribéry, qui a porté le maillot de l’OM de 2005 à 20007 avant de filer au Bayern Munich. Libre depuis le 30 juin dernier, l’ancien de la Fiorentina aurait été proposé par son agent.

L’OM aurait offert un contrat d’un an plus un an à Ribéry