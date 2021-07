Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Des premières tensions dans ce dossier brûlant de Longoria ?

Publié le 8 juillet 2021 à 19h15 par A.C.

Alors que l'Olympique de Marseille a trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d'achat de Pau Lopez, du côté de l’AS Roma on ne devrait pas le regretter...

La saison prochaine, Steve Mandanda aura de la concurrence. Pablo Longoria serait en effet sur le point de boucler l’arrivée d’un gardien supplémentaire à l’Olympique de Marseille, comme voulu par Jorge Sampaoli. Ce jeudi, le club phocéen a annoncé avoir trouvé un accord de principe pour Pau Lopez, titulaire à l’AS Roma et sous contrat jusqu’en 2024. Sky Sport Italia explique qu’il va rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt payant de 1M€ avec une option d’achat à 12M€, qui deviendrait automatique après 20 rencontres dans les cages marseillaises.

L’AS Roma ne veut plus du tout de Lopez