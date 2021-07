Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman jette de l’huile sur le feu pour Griezmann !

Publié le 10 juillet 2021 à 6h15 par Th.B.

Contractuellement au FC Barcelone jusqu’en juin 2024, Antoine Griezmann pourrait être sacrifié par ses dirigeants cet été notamment en raison de la prolongation de Lionel Messi comme Ronald Koeman l’a reconnu.

Le FC Barcelone pourrait être contraint d’effectuer un énorme dégraissage d’ici le coup d’envoi de la saison de Liga. En effet, en raison du plafond salarial mis en place au sein de la ligue espagnole, le Barça serait dans l’obligation d’alléger sa masse salariale de 200M€ au moment où la prolongation du contrat de Lionel Messi, qui a expiré le 30 juin dernier, bat son plein. Pour conserver son capitaine et aligner ses quatre recrues, le FC Barcelone devra vendre et Antoine Griezmann pourrait être l’un des sacrifiés. D’ailleurs, le président Joan Laporta n’aurait jamais écarté cette option depuis son élection le 7 mars dernier. Et en témoignent les propos de Ronald Koeman, la priorité cet été se nomme Lionel Messi et rien ni personne d’autre.

« Il est clair que la priorité c'est que Messi reste avant tout »