Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo réactive une piste de longue date !

Publié le 10 juillet 2021 à 5h45 par Th.B.

Afin de combler le vide que laisserait Paul Pogba s’il ne signait pas au PSG, Leonardo songerait à Sergej Milinkovic-Savic, un joueur qui a souvent été lié au PSG en période de transferts.

Le PSG bougerait ses pions ces derniers temps dans l’espoir de mettre la main sur un nouveau milieu de terrain en plus du recrutement de Georginio Wijnaldum. Jusqu’ici, les sites ayant pris le plus d’ampleur mèneraient à Paul Pogba et à Eduardo Camavinga, le joueur rennais faisant l’unanimité au sein du PSG comme le10sport.com vous le révélait en mai dernier. Cependant, là ne résideraient pas les uniques pistes activées par le directeur sportif Leonardo.

Milinkovic-Savic en alternative à Pogba