Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit oublier Zinedine Zidane !

Publié le 10 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que le nom de Zinedine Zidane est revenu pour venir entraîner le PSG, il faudrait déjà faire une croix sur cette idée.

Fatigué de son expérience au Real Madrid, Zinedine Zidane a décidé de faire ses valises. Aujourd’hui, l’entraîneur français est donc libre, de quoi intéresser certains clubs, notamment le PSG. Alors que le nom de Zizou est déjà revenu aux abords du Parc des Princes, cela semble toujours d’actualité dans l’esprits des Qataris. En effet, comme le10sport.com avait pu vous le révéler, le PSG se tient prêt à dégainer pour tenter de faire venir Zidane. Mais cette tentative devrait rester vaine…

Seulement 4 solutions pour Zidane ?