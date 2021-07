Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le salaire de Gerson déjà dévoilé !

Publié le 9 juillet 2021 à 23h10 par G.d.S.S. mis à jour le 9 juillet 2021 à 23h13

Fraichement recruté par l’OM pour qui il était l’une des grandes priorités du mercato estival, Gerson toucherait un salaire confortable au sein du club phocéen.

Annoncé dans le viseur de l’OM depuis de nombreuses semaines, Gerson a finalement été recruté par le club phocéen, à la demande de Jorge Sampaoli qui en avait l’une de ses priorités absolue. Le milieu de terrain brésilien aurait couté au total pas moins de 22M€ (bonus compris), ce qui en fait la troisième recrue la plus onéreuse de toute l’histoire de l’OM derrière Dimitri Payet (29M€) et Kevin Strootman (25M€ +3M€), et Gerson va donc percevoir un joli salaire en conséquence…

250 000€ par mois pour Gerson ?