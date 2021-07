Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid prend position pour Mbappé !

Publié le 10 juillet 2021

Alors que Kylian Mbappé n'a plus qu'une année de contrat avec le PSG, le Real Madrid serait déterminé à le recruter lors de cette fenêtre de transferts. Interrogé sur ce dossier, Marco Asensio a fait passer un message clair.

Lors de l'été 2017, le Real Madrid aurait souhaité s'attacher les services de Kylian Mbappé, mais ce dernier s'est engagé en faveur du PSG. Quatre ans plus tard, le club merengue n'aurait pas oublié l'idée de recruter le champion du monde français, bien au contraire. Sachant que Kylian Mbappé sera en fin de contrat dans un an, le Real Madrid voudrait plus que tout profiter de l'aubaine et se l'offrir dès cet été. Mais qu'en pense les joueurs de Carlo Ancelotti ?

Asensio évoque une arrivée de Mbappé au Real Madrid