Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau revirement de situation pour Mbappé !

Publié le 9 juillet 2021 à 17h15 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait décidé de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé ne voudrait pas pour autant claquer la porte du PSG dès cet été contrairement à ce que la presse anglaise a avancé cette semaine.

Ça bouge dans tous les sens au PSG. En effet, ces dernières semaines, Georginio Wijnaldum a ouvert la voie d’une poignée de recrues. Achraf Hakimi et Sergio Ramos ont depuis débarqué en attendant l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. Pour ce qui est de la suite, un milieu de terrain serait attendu et Paul Pogba ainsi qu’Eduardo Camavinga seraient suivis et le dossier Joaquin Correa prendrait un tournant décisif, sans oublier le rêve Cristiano Ronaldo qui semblerait toujours permis. Au rayon des départs, Alphonse Aréola devrait prendre la direction de West Ham via un prêt avec option d’achat et il se pourrait que Kylian Mbappé prenne aussi le chemin de la sortie en raison de sa situation contractuelle.

Mbappé aurait déclaré rester au PSG la saison prochaine