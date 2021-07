Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Areola serait tout proche de boucler son départ !

Publié le 9 juillet 2021 à 14h45 par G.d.S.S.

Poussé vers la sortie par le PSG alors qu’il revient d’une saison en prêt avec Fulham, Alphonse Areola devrait rester en Angleterre la saison prochaine puisque West Ham serait proche de boucler son arrivée.

Avec la récente prolongation de contrat de Keylor Navas jusqu’en juin 2024 et l’arrivée imminente de Gianluigi Donnarumma qui officialisera son transfert au PSG après avoir disputé la finale de l’Euro, Mauricio Pochettino affiche complet au poste de gardien ! C’est la raison pour laquelle les autres éléments actuellement sous contrat à ce poste, comme Marcin Bulka, Garissone Innocent et bien évidemment Alphonse Areola sont poussés vers la sortir par le PSG cet été, et ce dernier aurait déjà trouvé son point de chute…

Areola vers West Ham ?