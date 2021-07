Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi à l'origine d'un énorme coup de tonnerre pour Griezmann !

Publié le 9 juillet 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Comme l'a reconnu Ronald Koeman ce vendredi, le FC Barcelone pourrait bien se séparer d'Antoine Griezmann cet été afin de prolonger le contrat de Lionel Messi.

Au FC Barcelone, il n’est actuellement question que de Lionel Messi. Arrivé en Catalogne durant son adolescence, l’attaquant argentin n’est plus sous contrat avec le club catalan depuis le 1er juillet dernier. Les dirigeants blaugrana discutent depuis plusieurs mois avec lui afin de tenter de trouver un accord. Lionel Messi serait enclin à signer un nouveau contrat avec le FC Barcelone, qui n’est pas pourtant pas dans sa meilleure forme. En effet, les caisses sont vides et la masse salariale est bien trop élevée. Afin d’enregistrer le retour de la Pulga , les dirigeants catalans auraient demandé au président de la Liga, Javier Tebas d’assouplir la règle du plafond salarial, mais le responsable espagnol s’est montré intransigeant. « Je ne sais pas si Messi débutera la Liga avec le Barça. S’il n’y a pas de départs, ce n’est pas possible » a-t-il confié ce jeudi au micro de Jugones . Le FC Barcelone est donc dans l’obligation de se séparer de nombreux joueurs et d’alléger sa masse salariale. Plusieurs joueurs de Ronald Koeman ont été annoncés sur le départ ces derniers jours à l’instar de Samuel Umtiti, de Philippe Coutinho ou encore d’Antoine Griezmann.

Un départ cet été pour Griezmann ?

Recruté contre un chèque de 120M€ en 2019, Antoine Griezmann est l’un des hommes forts de Ronald Koeman. Auteur de 13 buts en championnat la saison dernière, l’international français est aujourd’hui épanoui en Catalogne et aimerait bien poursuivre sa carrière au sein de la formation blaugrana selon les informations de Sport. Mais le joueur de 30 ans, qui garde une belle côte sur le marché, pourrait rendre une fière chandelle à Joan Laporta. En effet, sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, Griezmann n’aura aucun mal à trouver une nouvelle équipe. Son nom figurerait sur la short-list de plusieurs dirigeants de Premier League, et apparaitrait également dans le viseur du PSG. A en croire les informations d’ El Chiringuinto , le président du FC Barcelone ne lui aurait fait aucune annonce pour l'instant. Pourtant, un départ cet été est bien d’actualité pour le champion du monde 2018.

Koeman n'exclut pas un départ de Griezmann