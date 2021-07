Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle bombe lâchée sur cette piste chaude de Leonardo !

Publié le 9 juillet 2021 à 13h45 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance sur les traces du PSG qui envisage également de renforcer son secteur offensif, Joaquin Correa a demandé un bon de sortie à la Lazio Rome comme l’a indiqué son entraîneur Maurizio Sarri ce vendredi.

Après avoir d’ores et déjà officialisées les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et alors que celle de Gianluigi Donnarumma sera annoncée après la finale de l’Euro, le PSG est en train de réaliser un début de mercato estival XXL ! Leonardo a réussi à renforcer toutes les liges du club de la capitale, hormis le secteur offensif, mais le directeur sportif du PSG a déjà sa petite idée à ce sujet et s’intéresse de près au profil de l’attaquant argentin Joaquin Correa (26 ans, Lazio Rome). Et ce dossier est en train de prendre un nouveau tournant…

Sarri officialise les envies de départ de Correa