Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne lâche rien pour Thiago Almada !

Publié le 9 juillet 2021 à 12h10 par D.M.

Malgré les exigences élevées du Velez Sarsfield, l'OM s'activerait pour boucler le dossier Thiago Almada dans les prochains jours.

Après avoir bouclé les arrivées de Gerson, de Konrad de la Fuente, de Leonardo Balerdi, de Mattéo Guendouzi et de Cengiz Under, l’OM devrait officialiser prochainement celle de Pau Lopez, mais aussi de Luan Peres, qui a annoncé son départ vers Marseille. Et ce n’est pas fini puisque Pablo Longoria a avancé sur plusieurs autres dossiers et notamment sur celui de Thiago Almada. Un joueur réclamé par les supporters olympiens. Mais ce dossier est compliqué en raison des exigences du Velez Sarsfield. « Thiago Almada ? C’est cher … » a d’ailleurs confié le président de l’OM ce jeudi en marge de la présentation de Gerson.

Longoria continue de discuter pour Almada

Pourtant, en coulisses, Pablo Longoria continuerait d’y croire et de discuter avec le Velez Sarsfield. Selon les informations du journaliste turc Ekrem Konur, Jorge Sampaoli souhaiterait vraiment l’accueillir dans son effectif durant l’été et s’active pour tenter de trouver un accord avec le club argentin. Le Velez Sarsfield aurait posé ses exigences et voudrait notamment un pourcentage à la revente. Les négociations se poursuivent, mais l’OM voudrait boucler le deal dans les prochains jours.