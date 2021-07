Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La terrible annonce de Longoria sur Thiago Almada !

Publié le 9 juillet 2021 à 10h10 par T.M.

Alors que le mercato de l’OM est encore loin d’être terminé, Pablo Longoria s’est confié sur la dossier Thiago Almada.

La 6ème recrue de l’été se rapproche pour l’OM. En effet, ce jeudi, le club phocéen a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec l’AS Rome pour le prêt avec option d’achat de Pau Lopez. D’ici peu, le portier espagnol devrait ainsi s’engager avec l’OM et s’ajouter à la liste des recrues où l’on retrouve déjà Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Matteo Guendouzi. Mais même après la prochaine arrivée de Pau Lopez, cela va encore bouger sur la Canebière. Et chez les supporters phocéens, un nom revient énormément : Thiago Almada.

« C’est cher »