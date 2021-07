Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour cette nouvelle piste de Longoria !

Publié le 10 juillet 2021 à 7h00 par La rédaction

Si le mercato marseillais est loin d’être terminé, cela commence à se compliquer pour le dossier Cody Gakpo. Suivi par l’OM, l’attaquant du PSV Eindhoven ne serait prêt à quitter les Pays-Bas que pour rejoindre un top club européen selon la presse néerlandaise.

Désireux de renforcer au maximum l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria donne corps et âme sur ce mercato. Il suffit de regarder les cernes grandissantes du président marseillais à chaque nouvelle recrue… Et pour continuer à étoffer le groupe marseillais, Pablo Longoria s’intéresserait à Cody Gakpo, l’attaquant du PSV Eindhoven. Mais en plus de l’énorme concurrence du Bayern Munich ainsi que du prix exorbitant de 30M€ demandé par le club hollandais, l’OM doit faire face à un autre problème de taille…

Cody Gakpo ne quitterait le PSV que pour un top club