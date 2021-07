Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grande star veut rejoindre le projet McCourt !

Publié le 10 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé comme étant une piste à l’étude pour l’OM, Philippe Coutinho aurait très envie de rallier le club phocéen pour relancer sa carrière qui est à l’arrêt au FC Barcelone.

Alors que l’OM enchaine les recrues ces derniers jours avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi ainsi que Pau Lopez, Pablo Longoria n’en a pas encore terminé avec son mercato estival. En effet, le nom de Philippe Coutinho (29 ans) a été évoqué pour l’OM, le milieu offensif brésilien étant en perdition du côté de Barcelone. Et alors que cette piste paraît irréalisable sur le plan financier, le journaliste de L’Equipe Thibaut Vézirian a lâché une bombe à ce sujet vendredi dans des propos rapportés par Football Club de Marseille.

« Coutinho a envie de venir »