Mercato - PSG : Première galère à gérer pour Sergio Ramos…

Publié le 10 juillet 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Fraichement recruté par le PSG, Sergio Ramos est donc à l’aube d’un nouveau challenge colossal. Pourtant, le défenseur espagnol doit gérer une situation complexe sur le plan personnel avec ce transfert…

Jeudi, le PSG a officialisé l’arrivée de Sergio Ramos qui a signé un contrat de deux saisons dans la capitale après avoir passé pas moins de 16 ans dans les rangs du Real Madrid. Une très longue période au sein du club merengue , durant laquelle le défenseur espagnol a bâti sa vie personnelle d’homme et notamment sa famille avec son épouse, la journaliste Pilar Rubio. Et cette dernière, via un post Instagram, a pointé du doigt la difficulté de l’éloignement avec Ramos maintenant qu’il va évoluer au PSG alors qu’elle vit toujours à Madrid.

« Un de mes défis les plus compliqués »