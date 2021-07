Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Terrible coup de froid pour l'arrivée de Philippe Coutinho...

Publié le 10 juillet 2021 à 1h15 par A.M.

Alors que la rumeur envoyant Philippe Coutinho à l'OM a été relancée en Italie, il n'y aurait toutefois aucune chance de voir le Brésilien débarquer à Marseille.

Depuis l'ouverture du mercato estival, de nombreuses rumeurs sont associées à l'OM. Il faut dire que le club phocéen est très actif puisque Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de six renforts, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Mais comme l'a révélé récemment le président de l'OM, c'est encore loin d'être terminé. D'autres recrues sont attendues et la presse italienne a relancé les rumeurs concernant une possible arrivée de Philippe Coutinho.

Aucune discussion avec l'OM ?