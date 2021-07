Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ben Arfa, Ribéry... Une nouvelle confirmation tombe !

Publié le 9 juillet 2021 à 15h15 par A.M.

Depuis l'ouverture du mercato, de nombreuses rumeurs circulent du côté de l'OM, y compris les plus folles. Mais les retours de Franck Ribéry et Hatem Ben Arfa ne sont pas d'actualité.

Cet été, l'Olympique de Marseille a bien décidé de frapper fort. Le club phocéen a déjà bouclé l'arrivée de six renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi et Pau Lopez. Et ce n'est pas fini puisque Luan Peres va également débarquer. Ces derniers jours, d'autres rumeurs ont circulé à commencer par les possibles retours de Franck Ribéry et Hatem Ben Arfa. Deux pistes écartées par Pablo Longoria. Et la tendance se confirme.

Un retour de Ribéry ou Ben Arfa ? C'est non !