Mercato - OM : Ben Arfa, une piste pour l’OM ?

Publié le 8 juillet 2021 à 21h40 par La rédaction

Pablo Longoria a pris la parole pour évoquer le dossier Hatem Ben Arfa. Analyse.

Après les révélations autour d’un contact entre Jorge Sampaoli et Hatem Ben Arfa, Pablo Longoria, le président phocéen, a rapidement réagi : « Sur (Hatem) Ben Arfa, j'ai été étonné pour vous dire la vérité : j'ai du respect pour lui, c'est un joueur qui m'a procuré du plaisir, mais je n'aime pas qu'on rendre public des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM pour des intérêts personnels. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire ».

Si Longoria apporte ces précisions…

Il apparaît clair, à la lecture des déclarations du président phocéen, que l’Olympique de Marseille ne creusera pas la piste menant à Hatem Ben Arfa. Si Longoria prend la peine de dire que c’est le joueur qui a approché l’OM et non l’inverse, c’est bien pour faire comprendre entre les lignes que le club n’était pas intéressé.