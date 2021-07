Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue XXL attendue prochainement à l’OM ?

Publié le 8 juillet 2021 à 21h30 par T.M.

Alors que l’OM a déjà officialisé 5 recrues lors de ce mercato estival, Pablo Longoria pourrait bien préparer une recrue colossale pour dans les prochains jours.

Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Matteo Guendouzi et prochainement Pau Lopez… Sur ce marché des transferts, l’OM est l’un des clubs les plus actifs. Et c’est notamment grâce à Pablo Longoria. Pour offrir une équipe à la hauteur à Jorge Sampaoli, le président phocéen ne compte pas ses efforts. Cela a donc porté ses fruits jusqu’à présent et cela ne devrait pas s’arrêter de sitôt. En effet, alors que Longoria avait annoncé 11 recrues pour cet été, un gros coup pourrait être annoncé prochainement sur la Canebière.

Une grosse arrivée à l’OM ?