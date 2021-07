Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme sortie de la femme de Sergio Ramos !

Publié le 9 juillet 2021 à 13h15 par A.M.

Star de la télévision espagnole, Pilar Rubio, compagne de Sergio Ramos, s'est prononcée sur l'arrivée du défenseur au PSG. Si elle se réjouit pour l'ancien joueur du Real Madrid, la journaliste ironise sur les changements que cela implique dans leur vie.

C'est désormais officiel, Sergio Ramos s'est engagé pour deux saisons avec le PSG. Si cela représente un énorme coup pour le club de la capitale, c'est également un gros changement pour le défenseur espagnol qui a évolué durant 16 saisons au Real Madrid et qui va connaître sa première expérience à l'étranger... à 35 ans. Par conséquent, d'un point de vue personnel, cela représente un bouleversement pour Sergio Ramos comme s'en amuse sa femme Pilar Rubio. Et pour cause, la célèbre journaliste espagnole ne peut pas quitter Madrid pour raison professionnelle.

«Cette fois, j’aurai un nouveau meilleur ami : l’avion»