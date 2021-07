Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sergio Ramos répond à Presnel Kimpembe !

Publié le 9 juillet 2021 à 20h15 par La rédaction mis à jour le 9 juillet 2021 à 20h16

C’est officiel, Sergio Ramos sera bien un joueur du PSG la saison prochaine. Le défenseur espagnol s’est engagé pour deux années avec le club parisien. À la suite de son annonce, Sergio Ramos a tenu à remercier les messages d’accueil chaleureux, et notamment celui de Presnel Kimpembe.

Sergio Ramos portera la saison prochaine le maillot parisien, le défenseur espagnol s'étant engagé avec le PSG pour les deux prochaines années. À 35 ans, la légende du Real Madrid se donne un nouveau défi à relever en France. Avec l’objectif de tout gagner, Sergio Ramos arrive dans un effectif ambitieux et bâti pour remporter la Ligue des Champions. À la suite de son arrivée, l’Espagnol a reçu un chaleureux accueil de ses nouveaux coéquipiers sur les réseaux sociaux. Presnel Kimpembe a par exemple souhaité la bienvenue à son possible concurrent direct en défense, et Sergio Ramos lui a répondu dans la foulée.

Ramos remercie Kimpembe