Mercato - PSG : Une opération colossale préparée par Leonardo et Jorge Mendes ?

Publié le 9 juillet 2021 à 17h45 par A.C.

Cristiano Ronaldo pourrait bien être le coup final d’un mercato magistral du Paris Saint-Germain.

Avec l’UEFA qui semble avoir lâché prise au niveau du fair-play financier, le Paris Saint-Germain n’a plus de limites. En quasiment un mois de mercato, Leonardo a déjà annoncé les arrivées de Georginio Wijnaldum, d’Achraf Hakimi ou de Sergio Ramos et s’apprête à accueillir Gianluigi Donnarumma, actuellement à l’Euro avec l’Italie. Mais les véritables occasions de l’été semblent être Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Ce dernier n’a en effet plus de club depuis le 30 juin dernier, tandis que le Portugais serait particulièrement attiré par un nouveau défi au PSG, À 36 ans.

Ça sent bon pour Cristiano Ronaldo !