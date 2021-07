Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid joue son va-tout pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 juillet 2021 à 16h15 par Th.B. mis à jour le 9 juillet 2021 à 16h17

Alors que le PSG a déjà fait savoir à maintes reprises que Kylian Mbappé ne serait pas vendu cet été, le Real Madrid ne baisserait pas pour autant les bras et tenterait le tout pour le tout avec le numéro 7 parisien.

Le PSG pourrait perdre Kylian Mbappé au cours du mercato estival. En effet, alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, le champion du monde tricolore n’a pas encore prolongé son engagement envers le club de la capitale et aurait même décidé de ne pas remédier à cette situation comme L’Équipe et RTL l’ont récemment révélé. Mbappé est parti en vacances après l’Euro disputé avec l’Équipe de France en faisant savoir à Leonardo et aux responsables du PSG qu’il ne le prolongera pas. The Transfer Window Podcast allait même plus loin cette semaine en expliquant que Kylian Mbappé réclamerait un bon de sortie au PSG. De quoi permettre au Real Madrid de se mettre à y croire, un peu plus ?

Tapis sur Mbappé pour le Real Madrid !