Mercato - PSG : Les deux prochaines recrues déjà connues ?

Publié le 9 juillet 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG est en train de réaliser un recrutement estival particulièrement ambitieux avec les arrivées de nombreuses stars, les deux prochains renforts du club de la capitale pourraient bien être Paul Pogba et Joaquin Correa pour qui les discussions semblent bien engagées.

C’est un fait, le PSG frappe très fort en cette période de mercato estival, puisque Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont déjà bouclé les arrivées de Georginio Wijnaldum (30 ans, libre), Achraf Hakimi (22 ans, 65M€), Sergio Ramos (35 ans, libre) et bientôt celle de Gianluigi Donnarumma (22 ans, libre) qui disputera avant cela la finale de l’Euro avec l’Italie (dimanche soir contre l’Angleterre). Un recrutement particulièrement ambitieux, comme l’avait d’ailleurs promis Al-Khelaïfi en juin dernier dans les colonnes de L’Equipe : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été », confiait le président du PSG. Et il avance déjà sur d’autres dossiers…

Pogba chaud pour venir au PSG ?

À en croire les dernières tendances, le PSG tenterait de faire venir Paul Pogba cet été, d’autant que le milieu de terrain français n’a plus qu’une seule année de contrat avec Manchester United, et que son agent Mino Raiola avait annoncé l’hiver dernier qu’il ne resterait pas chez les Red Devils . De plus, Pogba serait de plus en plus attiré par la perspective d’un transfert à Paris, ce qui permettrait à Mauricio Pochettino de compter un autre élément international supplémentaire dans l’entrejeu en plus de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Danilo Pereira ou encore Leandro Paredes. Mais le PSG est également en train de s’activer pour attirer un profil XXL en attaque.

Correa veut quitter la Lazio