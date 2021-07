Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Antoine Griezmann en approche ? La réponse !

Publié le 9 juillet 2021 à 18h15 par Th.B.

Pourtant annoncé comme recrue potentielle du PSG cet été alors que le FC Barcelone ne rechignerait absolument pas à le vendre, Antoine Griezmann ne devrait pas finir au Paris Saint-Germain. Explications.

Depuis le début du mercato, le PSG multiplie les dossiers et les recrues. À ce jour, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Sergio Ramos sont officiellement des joueurs du PSG. Et en attendant d’autres recrutements, il se pourrait que des départs soient annoncés à l’instar de celui d’Alphonse Aréola ou encore de Kylian Mbappé qui a pris la décision de ne pas prolonger son contrat comme il en a été question dans la presse ces derniers temps. Et la presse anglaise évoque même un départ cet été après que Kylian Mbappé ait réclamé un bon de sortie selon The Transfer Window Podcast. Et si Antoine Griezmann était la recrue surprise de Leonardo ?

Pas de volonté à collaborer entre Griezmann et le PSG