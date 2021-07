Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Guardiola volerait à la rescousse du Barça pour… Griezmann !

9 juillet 2021

Antoine Griezmann pourrait être l’un des grands sacrifiés du FC Barcelone cet été en raison des difficultés financières présentées par le Barça. Entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola se serait entretenu avec le Français.

Bien qu’il dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2024 au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être amené à plier bagage dès cet été en raison des difficultés financières que le club blaugrana traverse. En effet, à cause du plafond salarial à ne pas dépasser instauré en Liga par le président Javier Tebas, le Barça devrait alléger sa masse salariale de 200M€ avant la reprise du championnat. De ce fait, Griezmann pourrait être sacrifié alors que le club culé fait toujours des pieds et des mains auprès du clan Lionel Messi pour qu’il signe un nouveau contrat. Et l’entraîneur du Barça , Ronald Koeman, a clairement souligné la priorité du FC Barcelone pour cet été. « S'il y a un changement, nous devrons l'accepter, mais ce sont des choses et des décisions que le club doit prendre. Nous verrons qui reste et qui part car il en reste beaucoup, mais il est clair que la priorité c'est que Messi reste avant tout (…) Pour moi, Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour Barcelone et a montré sa qualité. Il a très bien joué et c'est un très bon joueur. Mais j'insiste sur le fait que je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important est que Léo reste avec nous. C'est l'avenir de ce club et nous devons essayer au maximum ». De quoi jeter un gros froid sur l’avenir d’Antoine Griezmann en Catalogne.

Guardiola aurait contacté Griezmann