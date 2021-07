Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va droit dans le mur !

Publié le 9 juillet 2021 à 20h30 par A.C.

Dans une situation économique catastrophique, encore plus avec la fin du contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone doit vendre au risque d’aller droit dans le mur.

C’est la grande braderie au FC Barcelone ! Déjà problématique ces dernières années, la situation du club catalan s’est fragilisée ces derniers mois avec la crise sanitaire. Pour ne rien arranger, la Liga a fixé un plafond salarial qui oblige le Barça à faire une économie de 187M€ d’ici le début de la prochaine saison en Espagne, au risque de ne pas pouvoir enregistrer les nouvelles recrues comme Memphis Depay et Sergio Agüero... mais également Lionel Messi ! Ce dernier est en effet sans club depuis le 30 juin dernier et le Barça se démène pour pouvoir le garder, avec Joan Laporta qui ne veut pas devenir le président ayant laissé l’enfant du club partir ailleurs. Le mot d’ordre est donc vendre ! Très peu de joueurs semblent être à l’abri et cet énorme ménage pourrait faire beaucoup de victimes...

Umtiti refuse d’être libéré de son contrat

Régulièrement éloigné des terrains depuis 2018 et le titre de Champion du monde de la France, Samuel Umtiti semble être le premier nom sur la liste des indésirables. D’après les informations de ARA , les dirigeants du FC Barcelone lui auraient clairement montré la porte de sortie, lui proposant même de le libérer de son contrat. Hors de question pour Umtiti, qui aurait accepté à condition que le Barça lui paye son salaire jusqu’en juin 2023 soit près de 24M€, ce qui semble actuellement impossible. Le physique et le passif du joueur ne poussent forcément pas les clubs à se presser pour le recruter, même si Pablo Longoria semble prêt à tenter le coup du côté de l’Olympique de Marseille.

Impossible avec Pjanic et Coutinho