Mercato - OM : Longoria a une vraie carte à jouer pour Umtiti

Publié le 9 juillet 2021 à 19h10 par A.C.

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait revenir en France, où l’Olympique de Marseille lui ferait les yeux doux.

Depuis 2018, la carrière de Samuel Umtiti a été émaillé d’innombrables blessures. Cela a fini par agacer le FC Barcelone, où il a perdu sa place et où l’on pousserait clairement vers la sortie. Cette situation aurait notamment alerté Pablo Longoria, qui songerait à tenter le pari Umtiti et lui proposer de se relancer à l’Olympique de Marseille sous les ordres de Jorge Sampaoli. La tâche de l’OM est d’ailleurs grandement facilitée par les problèmes du Barça, qui est obligé de baisser au plus vite sa masse salariale.

Longoria et Alemany parlent d’Umtiti