Mercato - OM : Pablo Longoria aurait tranché pour Samuel Umtiti !

Publié le 30 juin 2021 à 22h10 par Th.B.

Pourtant annoncé comme potentielle recrue au poste de défenseur central, Samuel Umtiti pourrait finalement ne pas débarquer à l’OM bien que Jorge Sampaoli apprécierait le profil du champion du monde tricolore.

Au cours du mercato estival, l’OM serait susceptible de se séparer de Duje Caleta-Car si une belle offre venait à être soumise aux dirigeants phocéens pour l’international croate. Quoi qu’il advienne, Pablo Longoria scruterait le marché dans l’optique de dénicher un nouveau défenseur central. Plusieurs pistes semblent avoir été déclenchées à l’instar de William Saliba, de Samuel Umtiti ou encore David Luiz comme le10sport.com vous l’a assuré. En ce qui concerne Umtiti, le FC Barcelone discuterait avec l’OM et l’OL pour un prêt selon Mundo Deportivo.

L’OM aurait des doutes au niveau de la condition physique d’Umtiti