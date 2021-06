Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est en train de gagner son pari !

Publié le 30 juin 2021 à 16h30 par A.C.

Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik a régulièrement été annoncé proche d’un départ de l’Olympique de Marseille. Mais s’il venait finalement à rester ?

Après avoir passé six mois sans jouer le moindre match, Arkadiusz Milik s’est totalement relancé à l’Olympique de Marseille. L’ancien du Napoli s’est rapidement installé comme un titulaire indiscutable, reléguant Dario Benedetto sur le banc et Valère Germain carrément en dehors du groupe. Pourtant, son avenir a rapidement posé question. La presse italienne a en effet assuré que Milik ne devrait pas faire long feu à l’OM, qui devrait quitter seulement six mois après son arrivée. Des informations qui ont été peu à peu confirmées par L’Équipe et La Provence en France, qui ont parlé d’un OM résigné à un départ de Milik. D’ailleurs, Pablo Longoria a commencé à vouloir prendre les devants, puisqu’il aurait activé plusieurs pistes ces dernières semaines... même si aucune d’entre elles ne s’est révélé concluante. Cela est notamment le cas de Giacomo Raspadori, qui devrait bien quitter Sassuolo cet été, mais pour rejoindre l’Inter plutôt que l’OM.

Milik pense rester une saison supplémentaire à l’OM

Le vent semble toutefois tourner. Ces derniers jours, la possibilité de voir Arkadiusz Milik rester finalement à l’Olympique de Marseille a commencé à prendre de l’ampleur. RMC Sport a en effet annoncé que l’attaquant polonais envisagerait de plus en plus sérieusement de passer une saison de plus à l’OM. Cela pourrait notamment être lié à son absence à l’Euro. Blessé, Milik n’a pas pu participer à la compétition avec la Pologne et cela semble avoir refroidis ses principaux prétendants. Il faut dire que l’état physique a toujours été la grande interrogation, puisque Milik a été victime de plusieurs blessures depuis 2016, dont certaines très graves.

La Juventus oublie Milik